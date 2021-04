Insulti razzisti a Davinson e Diakhaby Il messaggio del Milan | News

Advertising

MediasetTgcom24 : Spagna, insulti razzisti a giocatore: Valencia lascia campo per protesta #valencia - LaStampa : Calcio, razzismo dagli avversari: il Valencia abbandona il campo di gioco - SkySport : Cadiz, insulti razzisti a Diakhaby: il Valencia abbandona il campo - periodicodaily : Liga: Il Valencia lascia il campo per insulti razzisti #Liga #Valencia - Affaritaliani : Spagna, insulti razzisti a Diakhaby: il Valencia abbandona il campo di Cadice -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti razzisti

Nel campionato spagnolo, la partita tra Cadice e Valencia è stata temporaneamente sospesa pernei confronti di Mouctar Diakhaby , giocatore francese della squadra ospite. Con le porte chiuse a causa del Coronavirus, le inqualificabili offese non sono arrivate dagli spalti, ...I giocatori, costretti a giocare sotto minaccia di rigore dopo glie il cartellino giallo a Diakhaby, decidono di rientrare in campo; 7. Diakhaby ha chiesto ai suoi compagni di ...Diakhaby, insulto razzista da Cala in Valencia-Cadice: "Negro di m...". Video, compagni escono dal campo, dopo 10 minuti partita riprende. I comunicati.Dopo un quarto d'ora di stop, gli ospiti tornano in campo e perdono 2-1: "Più che una partita, si è perso rispetto e spirito sportivo" ...