Advertising

FirenzePost : Inps lancia allarme, attenzione alle email pishing - DividendProfit : INPS lancia allarme: “Nuovo tentativo di truffa tramite email” - newsfinanza : INPS lancia allarme: 'Nuovo tentativo di truffa tramite email' - DividendProfit : INPS lancia allarme: “Nuovo tentativo di truffa tramite email” -

Ultime Notizie dalla rete : Inps lancia

Teleborsa

Queste le linee guida fornite dall'per evitare di cadere vittime della truffa : non dare seguito a richieste che arrivino per email non certificata, telefono o tramite il porta a porta; ...Queste le linee guida fornite dall'per evitare di cadere vittime della truffa : non dare seguito a richieste che arrivino per email non certificata, telefono o tramite il porta a porta; ...A lanciare l’allarme è l’Inps che, in una nota, invita gli utenti a prestare attenzione a richieste che non arrivino da canali certificati.. L’Istituto fa sapere di non acquisire in alcun caso, ...La denuncia del coordinatore provinciale di Cambiamo!, Giovanni Antoniotti riguardo l’atto amministrativo del 24 marzo 2021: «Stasi dovrebbe chiedere scusa alla sua Comunità»...