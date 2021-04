Inondazioni Indonesia | oltre 70 morti Migliaia gli sfollati Le

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inondazioni Indonesia

Giacarta , 5 aprile 2021 - Si aggrava il bilancio dei morti ine Timor est in seguito allee agli smottamenti avvenuti. Sono oltre 70 i morti, decine ancora i dispersi. Le piogge torrenziali hanno causato allagamenti in diversi quartieri ...Giacarta , 5 aprile 2021 - È di oltre oltre 70 morti il bilancio delle improvvisee delle frane in. Decine sono i dispersi. Colpito anche il vicino Timor orientale. "Ci sono 55 morti, ma questo numero è del tutto provvisorio e cambierà sicuramente, mentre ...Si aggrava il bilancio delle vittime provocate dalle inondazioi che stanno funestando l'Indonesia a causa delle forte piogge. In diverse zone il maltempo ha provocato alluvioni, inondazioni e frane ...Giacarta (Indonesia), 5 aprile 2021 - Si aggrava il bilancio dei morti in Indonesia e Timor est in seguito alle inondazioni e agli smottamenti avvenuti. Sono oltre 70 i morti, decine ancora i dispersi ...