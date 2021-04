Inondazioni in Indonesia. Si aggrava il bilancio dei morti: 75 vittime (Di lunedì 5 aprile 2021) Oltre 70 persone sono morte e dozzine sono ancora disperse dopo che Inondazioni improvvise e frane hanno colpito l Indonesia e il vicino Timor orientale . Ci sono 55 morti, ma questo numero del tutto ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 5 aprile 2021) Oltre 70 persone sono morte e dozzine sono ancora disperse dopo cheimprovvise e frane hanno colpito le il vicino Timor orientale . Ci sono 55, ma questo numero del tutto ...

