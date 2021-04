Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia ingenti

44 morti ine diversi dannie una decina di feriti Stando a quanto si apprende dal sito ' notizie.tiscali.it ' la situazione sarebbe particolarmente critica sull'Isola, in ...Le spedizioni in Etiopia e nella Repubblica Democratica del Congo sono state ugualmenterispetto alle spedizioni previste in questo periodo di tempo. In confronto, le consegne in, ...Indonesia, ingenti danni per il maltempo: ci sono almeno 70 vittime. Molti i dispersi che hanno colpito anche il vicino stato di Timor-Est ...Inondazioni improvvise per le piogge torrenziali si sono verificate nell'isola di Flores in Indonesia provocando ingenti danni e vittime. (3bmeteo) Indonesia, violenta alluvione si abbatte sull’isola ...