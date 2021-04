Incidente domestico per Tommaso Zorzi nel giorno di Pasqua (Video) (Di lunedì 5 aprile 2021) Tommaso Zorzi e il risveglio dolorante dopo la caduta. Fortunatamente nulla di grave per l’influencer milanese Tommaso Zorzi è caduto dalle scale a casa ieri mattina, facendosi male al braccio, che mostra sanguinante sulle storie Instagram. Fortunatamente nulla di grave per l’opinionista de L’Isola dei Famosi che racconta la sua disavventura sul social. Stava scendendo le scale con in braccio il suo cane Gilda, che avendo visto un giochino si è dimenata, nel modo di poggiarla giù e non farla cadere, Tommaso si è sbilanciato, perdendo così l’equilibrio ed è caduto di schiena. Poi è uscito, e mentre passeggiava il cane, Tommaso ha raccontato ai suoi follower di avere un dolore alla schiena. Insomma una brutta caduta per l’influencer che se l’è cavata bene, seppure con un taglietto e il ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 aprile 2021)e il risveglio dolorante dopo la caduta. Fortunatamente nulla di grave per l’influencer milaneseè caduto dalle scale a casa ieri mattina, facendosi male al braccio, che mostra sanguinante sulle storie Instagram. Fortunatamente nulla di grave per l’opinionista de L’Isola dei Famosi che racconta la sua disavventura sul social. Stava scendendo le scale con in braccio il suo cane Gilda, che avendo visto un giochino si è dimenata, nel modo di poggiarla giù e non farla cadere,si è sbilanciato, perdendo così l’equilibrio ed è caduto di schiena. Poi è uscito, e mentre passeggiava il cane,ha raccontato ai suoi follower di avere un dolore alla schiena. Insomma una brutta caduta per l’influencer che se l’è cavata bene, seppure con un taglietto e il ...

