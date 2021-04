Incidente di Pasqua, a Mignano Montelungo tre funerali per le quattro vittime (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno tre i funerali, causa restrizioni Covid, che si svolgeranno a Mignano Montelungo (Caserta) per la morte dei quattro residenti avvenuta nel corso di un Incidente stradale il sabato di Pasqua, nel frusinate. Il primo funerale (ore 10) riguarderà il 52enne Claudio Amato, e si terrà nella chiesa dell’Immacolata Concezione della frazione di Campozillone; alle 11.30 si celebreranno nella chiesa di Santa Maria Madre, a fianco al municipio. le esequie dei giovani Luigi Franzese, figlio di un poliziotto in servizio alla Questura di Caserta, e Matteo Simone, mentre alle 15 nella steasa chiesa ci saranno i funerali di Carlo Romanelli. Il sindaco Antonio Verdone, come annunciato, ha proclamato il lutto cittadino per domani, assicurando che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno tre i, causa restrizioni Covid, che si svolgeranno a(Caserta) per la morte deiresidenti avvenuta nel corso di unstradale il sabato di, nel frusinate. Il primo funerale (ore 10) riguarderà il 52enne Claudio Amato, e si terrà nella chiesa dell’Immacolata Concezione della frazione di Campozillone; alle 11.30 si celebreranno nella chiesa di Santa Maria Madre, a fianco al municipio. le esequie dei giovani Luigi Franzese, figlio di un poliziotto in servizio alla Questura di Caserta, e Matteo Simone, mentre alle 15 nella steasa chiesa ci saranno idi Carlo Romanelli. Il sindaco Antonio Verdone, come annunciato, ha proclamato il lutto cittadino per domani, assicurando che ...

