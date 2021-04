In Egitto ennesima udienza per la scarcerazione di Patrick Zaki

Advertising

Umberto71746989 : RT @edyangelillo: Oggi ennesima udienza. #freepatrickzaky #PatrickZaky #egitto #Cairo - lu_ci61 : RT @edyangelillo: Oggi ennesima udienza. #freepatrickzaky #PatrickZaky #egitto #Cairo - globalistIT : - PieraSalvati : RT @edyangelillo: Oggi ennesima udienza. #freepatrickzaky #PatrickZaky #egitto #Cairo - Frances04153877 : RT @edyangelillo: Oggi ennesima udienza. #freepatrickzaky #PatrickZaky #egitto #Cairo -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto ennesima

Globalist.it

... lo studente 29enne dell'Università di Bologna detenuto da oltre un anno in, nella prigione ...Riconoscere la cittadinanza a Zaki "A quasi 14 mesi dall'arresto arbitrario e illegale oggi...... che ha 28 anni, dura dall'8 febbraio dell'anno scorso ed era stata prorogata, per l'volta,... lo studente 29enne dell'Università di Bologna detenuto da oltre un anno in, nella prigione ...Ma è altrettanto vero che l’Egitto sulla vicenda dello studente dell’università ... "A quasi 14 mesi dall'arresto arbitrario e illegale oggi ennesima udienza per Patrick Zaki. Per la sua libertà e in ...Roma, 1 apr. Adnkronos) – Si terrà il cinque aprile l'ennesima udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick Zaki, lo studente dell'Università Alma Mater di Bologna in carcere in Egitto. Lo hanno ...