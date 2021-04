In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Aprile: Le vaccinazioni chiuse per ferie. Pure Johnson&Johnson taglia le nuove consegne (Di martedì 6 aprile 2021) Covid-19 – La terza ondata Vaccini, flop pasquale: solo 92mila iniezioni. E ora J&J taglia le dosi Un rallentamento poteva anche starci. Una frenata del genere certo no. La Pasqua manda in lockdown gli hub vaccinali italiani e spedisce ai box per 24 ore la fin qui poco gioiosa macchina da guerra del generale Francesco Paolo Figliuolo. Nonostante zone rosse, chiusure, divieti, terapie intensive affollate e incertezze varie, a Pasqua in tutto di Vincenzo Bisbiglia Il terzo tragico Fantozzi di Marco Travaglio È vero che il nostro è uno sporco mestiere e che le notizie si danno tutte. Però Repubblica poteva risparmiarci, almeno nel giorno di Pasqua, lo straziante grido di dolore di Antonella Camerana, “villeggiante a Portofino” e ivi “prigioniera in casa”, dopo una rocambolesca “fuga dalla tristezza” di Milano. Immaginare quel viaggio di stenti dalle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Covid-19 – La terza ondata Vaccini, flop pasquale: solo 92mila iniezioni. E ora J&Jle dosi Un rallentamento poteva anche starci. Una frenata del genere certo no. La Pasqua manda in lockdown gli hub vaccinali italiani e spedisce ai box per 24 ore la fin qui poco gioiosa macchina da guerra del generale Francesco Paolo Figliuolo. Nonostante zone rosse, chiusure, divieti, terapie intensive affollate e incertezze varie, a Pasqua in tutto di Vincenzo Bisbiglia Il terzo tragico Fantozzi di Marco Travaglio È vero che il nostro è uno sporco mestiere e che le notizie si danno tutte. Però Repubblica poteva risparmiarci, almeno nel giorno di Pasqua, lo straziante grido di dolore di Antonella Camerana, “villeggiante a Portofino” e ivi “prigioniera in casa”, dopo una rocambolesca “fuga dalla tristezza” di Milano. Immaginare quel viaggio di stenti dalle ...

