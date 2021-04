Ilary Blasi fa una battuta su Beatrice Marchetti e Akash Kumar risponde con una rivelazione VIDEO

Advertising

RossellaMarche6 : RT @darveyfeels_: Ilary Blasi piegata dalla risate dopo aver visto Ubaldo nel fango ?????????? #isola - barbsaw97 : RT @darveyfeels_: Ilary Blasi piegata dalla risate dopo aver visto Ubaldo nel fango ?????????? #isola - marry_me_chuck : RT @darveyfeels_: Ilary Blasi piegata dalla risate dopo aver visto Ubaldo nel fango ?????????? #isola - lil_Saraaa : RT @darveyfeels_: Ilary Blasi piegata dalla risate dopo aver visto Ubaldo nel fango ?????????? #isola - tisaninaaa : RT @darveyfeels_: Ilary Blasi piegata dalla risate dopo aver visto Ubaldo nel fango ?????????? #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

... lunedì 5 aprile, nel corso della nuova puntata condotta da, si tufferà dall'elicottero insieme all'ex campionessa Isolde Kostner, per cominciare ufficialmente la sua vita da naufraga. ...Nella puntata di questa seraaffronta l'argomento e, dopo un battibecco tra Daniela e Francesca Lodo, interpella Gilles e Elisa per un loro parere a riguardo. Fra i due sembra essere ...D’altronde il cast lo permette e non poco, a partire dalla conduttrice Ilary Blasi. È lei a dare il via alla gag che vede protagonista Elettra Lamborghini, alla quale infatti chiede cosa sta mangiando ...Il prossimo 8 aprile, l'Isola salta un turno, il motivo èstato spiegato durante la diretta della settima puntata da Ilary Blasi. La settima successiva, invece, ritorna il doppio appuntamento. Leggi ...