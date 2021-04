Ilaria Capua: «Vaccinarsi con lo spray o il cerotto? Una scelta da fare oggi» (Di lunedì 5 aprile 2021) Bisogna essere coraggiosi adesso e spingere al suo limite estremo l’immunizzazione per renderla autosomministrabile. Niente più code e viaggi per la puntura salvavita Leggi su corriere (Di lunedì 5 aprile 2021) Bisogna essere coraggiosi adesso e spingere al suo limite estremo l’immunizzazione per renderla autosomministrabile. Niente più code e viaggi per la puntura salvavita

Advertising

fanpage : “Il Coronavirus non andrà via nemmeno col vaccino” #31marzo - Corriere : Capua: «Questo virus non andrà via, bisogna imparare a conviverci» - salvatoreprisc3 : @piersileri Ma dai??? Perché non scrive cose più interessanti tipo che possiamo tornare alla normalità perché il vi… - OrtigiaP : RT @OrtigiaP: @ccecchet @raoult_didier @robersperanza @YouTube basterebbe cercare... dimostri ignoranza forte eh?? H index 141 i nos… - OrtigiaP : @ccecchet @raoult_didier @robersperanza @YouTube basterebbe cercare... dimostri ignoranza forte eh?? H index 14… -