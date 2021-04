Il Valencia lascia il campo per l’insulto razzista a Diakhaby (Di lunedì 5 aprile 2021) Non si sa precisamente cosa sia stato detto, quello che è invece certo è che i giocatori del Valencia, durante la partita con il Cadice hanno abbandonato il campo e il gioco per l’insulto razzista al loro compagno francese Mouctar Diakhaby La squadra del Valencia ha deciso di abbandonare il campo al 37esimo. Poi la partita è ripresa circa 15 minuti dopo, quando i calciatori sono rientrati ma senza Diakhaby che è stato sostituito. Il tecnico Javi Gracia ha poi spiegato che “negli spogliatoi ci hanno detto che se non fossimo rientrati ci avrebbero sanzionati”. Conozco bien a Diakhaby… no habría abandonado el partido sin una razón… El racismo no debe estar en el fútbol y en ningún otro lugar… pronto sabremos las razones.. Hasta que ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Non si sa precisamente cosa sia stato detto, quello che è invece certo è che i giocatori del, durante la partita con il Cadice hanno abbandonato ile il gioco peral loro compagno francese MouctarLa squadra delha deciso di abbandonare ilal 37esimo. Poi la partita è ripresa circa 15 minuti dopo, quando i calciatori sono rientrati ma senzache è stato sostituito. Il tecnico Javi Gracia ha poi spiegato che “negli spogliatoi ci hanno detto che se non fossimo rientrati ci avrebbero sanzionati”. Conozco bien a… no habría abandonado el partido sin una razón… El racismo no debe estar en el fútbol y en ningún otro lugar… pronto sabremos las razones.. Hasta que ...

