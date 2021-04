«Il tempo nuovo del sindacato». Dialogo tra Luciana Castellina e Maurizio Landini (Di lunedì 5 aprile 2021) In questo anno di pandemia abbiamo tutti imparato molte cose che non sapevamo. Adesso sappiamo che la Terra è molto malata, che la stessa umanità è a rischio di estinzione. E anche il capitalismo, che fino a ieri appariva trionfante, è ormai privo delle sue arroganti certezze. Dello scenario apocalittico che si intravede noi non siamo più premonitori, siamo noi stessi, ci piaccia o meno, protagonisti. Ne parliamo con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Pensi che della particolarità … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 aprile 2021) In questo anno di pandemia abbiamo tutti imparato molte cose che non sapevamo. Adesso sappiamo che la Terra è molto malata, che la stessa umanità è a rischio di estinzione. E anche il capitalismo, che fino a ieri appariva trionfante, è ormai privo delle sue arroganti certezze. Dello scenario apocalittico che si intravede noi non siamo più premonitori, siamo noi stessi, ci piaccia o meno, protagonisti. Ne parliamo con il segretario generale della Cgil. Pensi che della particolarità … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

AmbCina : Oltre alla tradizionale 'pulizia delle tombe', si è soliti recarsi nei parchi con i bambini per far volare gli aqui… - ItaliaViva : Oggi è un giorno buono per l'Italia perché non solo segniamo l'arrivo di un provvedimento importante, ma perché ini… - ItaliaViva : 'Oggi è un giorno buono per l'Italia, perché inizia un tempo nuovo. Il tempo del futuro, della ripartenza.'… - ayellowlamp : mezzanotte e quattro minuti al tempo dello screen e mi son fatta un nuovo sfondo non è molto ma è un lavoro onesto - Countmax_73 : È stata una Pasqua difficile. Ma ho bisogno di un nuovo quadro che colmi un vuoto. Ho in mente un ritratto femminil… -