Il Pd dopo gli scossoni: "Ripartiamo con persone senza puzza sotto il naso" (Di martedì 6 aprile 2021) Tra le improvvise dimissioni dell'ex segretario Nicola Zingaretti e la nomina del nuovo, Enrico Letta, le proposte dedicate alla campagna vaccinale, la scuola e il lavoro ai tempi del Covid e l'ambiente, il Partito Democratico si trova disorientato e al centro della cronaca. Localmente, un altro scossone, il Pd bergamasco l'ha vissuto con il posto vacante e in bilico lasciato a Montecitorio in seguito al passaggio di Maurizio Martina alla vicedirezione della Fao. Il primo nome doveva essere Giovanni Sanga che, alla fine, ha deciso per rimanere a Bergamo, a timone di Sacbo. Il testimone è quindi passato a Leyla Ciagà, già assessora all'Ambiente a Bergamo per il Partito Democratico nella prima giunta Gori. Ora che le acque (forse) sembrano essersi placate all'interno del gruppo politico, è tempo di tornare al lavoro. Ne abbiamo parlato con Davide Casati, sindaco di Scanzorosciate e ...

