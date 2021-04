Il pasticcio vaccini di Pasqua a Tor Vergata: sono prenotati ma trovano chiuso | VIDEO (Di lunedì 5 aprile 2021) Una quarantina di cittadini che ieri pomeriggio avevano la prenotazione per fare il vaccino al policlinico di Tor Vergata hanno trovato il centro chiuso. Il pasticcio vaccini di Pasqua a Tor Vergata: sono prenotati ma quando arrivano trovano chiuso Secondo quanto scrive ‘Leggo’ non è stato dato nessun avviso né contrordine sugli appuntamenti. Non c’era nessuno, né un “medico, né un infermiere, un amministrativo”, né tantomeno ”un cartello da affiggere all’ingresso”, la denuncia al quotidiano di un uomo che aveva accompagnato la nonna di 100 anni a vaccinarsi. Nel filmato qui sotto una persona chiede spiegazioni ma non ne ottiene: il centro ha chiuso alle 13 e le prenotazioni saltate ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Una quarantina di cittadini che ieri pomeriggio avevano la prenotazione per fare il vaccino al policlinico di Torhanno trovato il centro. Ildia Torma quando arrivanoSecondo quanto scrive ‘Leggo’ non è stato dato nessun avviso né contrordine sugli appuntamenti. Non c’era nessuno, né un “medico, né un infermiere, un amministrativo”, né tantomeno ”un cartello da affiggere all’ingresso”, la denuncia al quotidiano di un uomo che aveva accompagnato la nonna di 100 anni a vaccinarsi. Nel filmato qui sotto una persona chiede spiegazioni ma non ne ottiene: il centro haalle 13 e le prenotazioni saltate ...

Ultime Notizie dalla rete : pasticcio vaccini Vaccini, il pasticcio dei medici pensionati: 'Aiutare? Ci rimettiamo' I medici in pensione, che hanno accettato di scendere in campo come vaccinatori , si ritroveranno con l'assegno mensile sospeso. C'è un pasticcio nella normativa che rischia di fare perdere lungo la strada un numero cospicuo di professionisti che, sia pure già a riposo, erano pronti a dare il loro contributo. Si parla di almeno un ...

Bergamo, il sindaco Giorgio Gori: "Siamo all'ultima curva. Riaprire le scuole è la scelta giusta" ...di Aria a quello di Poste siamo alla svolta vera sui vaccini in Lombardia? "Se i vaccini arrivano ... Anche se penso che il pasticcio di queste ultime settimane, con le singole categorie che cercavano di ...

Vaccini, il pasticcio dei medici pensionati: «Aiutare? Ci rimettiamo» ilmessaggero.it Vaccini, il pasticcio dei medici pensionati: «Aiutare? Ci rimettiamo» - Il Mattino.it Questi rischiano adesso di ritrovarsi con l’assegno mensile sospeso. Obiettivamente un pensionato, prima di andare incontro a una procedura di sospensione dell’assegno, con tutte le… Leggi ...

Giornali, salute e il dovere-diritto di sapere Per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca questa scelta è ... ma la confusione nasce da una fase sperimentale pasticciata da parte dell’azienda che lo ha prodotto. Non si tratta di non voler ...

