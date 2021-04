Il Paradiso delle Signore, Pietro Masotti rivela: «A 16 anni suonavo la pizzica» (Di lunedì 5 aprile 2021) Lunedì 5 aprile 2021 è iniziata l'avvenuta a Oggi è un altro giorno dei due amati personaggi de Il Paradiso delle Signore. Per l'appunto, Pietro Masotti e Emanuel Caserio sono stati ‘ingaggiati' nella trasmissione di Serena Bortone come affetti stabili. In questo modo i fan dei due soci della Caffetteria di Milano hanno potuto gustarsi i loro beniamini anche prima dell'inizio della consueta puntata del Paradiso. Emanuel e Pietro sono stati davvero bravi ad intrattenere il pubblico da casa e gli ospiti tra cui i Camaleonti, Martine Brochard e l'attrice Pina Turco. Oggi è un altro giorno, Pietro Masotti: ‘A 16 anni suonavo la pizzica e la tarantella' Attraverso un collegamento, la ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 5 aprile 2021) Lunedì 5 aprile 2021 è iniziata l'avvenuta a Oggi è un altro giorno dei due amati personaggi de Il. Per l'appunto,e Emanuel Caserio sono stati ‘ingaggiati' nella trasmissione di Serena Bortone come affetti stabili. In questo modo i fan dei due soci della Caffetteria di Milano hanno potuto gustarsi i loro beniamini anche prima dell'inizio della consueta puntata del. Emanuel esono stati davvero bravi ad intrattenere il pubblico da casa e gli ospiti tra cui i Camaleonti, Martine Brochard e l'attrice Pina Turco. Oggi è un altro giorno,: ‘A 16lae la tarantella' Attraverso un collegamento, la ...

