Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 aprile: Adelaide contro Fiorenza (Di lunedì 5 aprile 2021) Continua l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni inerenti alla puntata che andrà in onda il 6 aprile rivelano, che Gabriella si ritroverà ad essere molto indecisa se dare oppure no la lettera di Arturo a Cosimo. Chissà quale messaggio conterrà al suo interno, Umberto ad ogni modo deciderà di tutelarsi. Vittorio continuerà a non volerne sapere più niente di perdonare Marta, dopo che è venuto a conoscenza del tradimento con Dante. Umberto cercherà di mediare, tenendo conto dell’animo buone del signor Conti. Adelaide non si farà di certo intimidire dalla cattiva Fiorenza, pertanto la metterà con le spalle al muro. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 aprile: ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 5 aprile 2021) Continua l’appuntamento con Il, leinerenti alla puntata che andrà in onda il 6rivelano, che Gabriella si ritroverà ad essere molto indecisa se dare oppure no la lettera di Arturo a Cosimo. Chissà quale messaggio conterrà al suo interno, Umberto ad ogni modo deciderà di tutelarsi. Vittorio continuerà a non volerne sapere più niente di perdonare Marta, dopo che è venuto a conoscenza del tradimento con Dante. Umberto cercherà di mediare, tenendo conto dell’animo buone del signor Conti.non si farà di certo intimidire dalla cattiva, pertanto la metterà con le spalle al muro. Il: ...

