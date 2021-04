Il Kosovo ha una presidente di 38 anni

(Di lunedì 5 aprile 2021) Si chiama Vjosa Osmani, fa l'avvocata e la sua età è in linea con quella del paese, dove metà degli abitanti ha meno di 25

Il ruolo di presidente in Kosovo ha una funzione prevalentemente cerimoniale, ma si prevede che Osmani occuperà una posizione preminente nelle questioni di politica estera. In un recente discorso ...Ma ora che un Kosovo più giovane s'affaccia al mondo, ed è forte la voglia di chiudere i conti con una generazione tanto «eroica» quanto corrotta, Vjosa e Kurti possono giocarsi altre carte. Il loro ...