Il ghiacciaio di Pine Island ha raggiunto il punto di non ritorno

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ildi, in Antartide, haildi non: ecco perché dovrebbe preoccuparci responsabile del 10 per cento dell’innalzamento del livello del mare a livello globale. Ildisi trova sulla costa occidentale dell’Antartide e desta particolare preoccupazione negli scienziati perché sta perdendo più ghiaccio di qualsiasi altro

L'allarme era stato lanciato da tempo, da anni... Ma ora i ricercatori hanno confermato per la prima volta che ildiIsland nell'Antartide occidentale è al suo punto di svolta. Lo scioglimento del ghiaccio è rapido e irreversibile e avrà conseguenze significative per il livello del mare in tutto ......della prima conferma che questo importantedella calotta occidentale, grande quanto due terzi del Regno Unito, potrebbe aver raggiunto il punto di non ritorno. 'La possibilità che...Il ghiacciaio di Pine Island, in Antartide, ha raggiunto il punto di non ritorno: ecco perché dovrebbe preoccuparci sta perdendo più ghiaccio ...(ilmessaggero.it) “Il nostro studio è il primo a confermare che il ghiacciaio di Pine Island effettivamente attraversa queste soglie critiche Leggi anche: Le crepe del ghiacciaio Pine Island in ...