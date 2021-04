Il dito le resta incastrato nella torcia mentre gioca, bimba di 4 anni sedata per liberarle la mano (Di lunedì 5 aprile 2021) Poco dopo le 18 di oggi, 5 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in supporto al personale del pronto soccorso di San Donà , in provincia di Venezia, per tagliare l'involucro di una piccola ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 aprile 2021) Poco dopo le 18 di oggi, 5 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in supporto al personale del pronto soccorso di San Donà , in provincia di Venezia, per tagliare l'involucro di una piccola ...

Advertising

Gazzettino : Il #dito le resta incastrato nella #torcia mentre gioca, bimba di 4 anni sedata per liberarle la mano - PLATA2208 : @Luna1992m @Ale86mon Oh 10 minuti per leggere un articolo e l'avessi saputo ti davo le fotocopie del riassunto,che… - R1VER0ADX : @C0TTONCVNDY interessanti come un dito in culo, per resta in tema - RinoPadovano : @colaluce_jr @StorieASpicchi Si può essere ma resta una barzelletta la storia del buyout, anche quello di Drummond.… - damy85twit : Questo articolo è semplicemente da sentirsi male. Tutti pronti a spolpare quel che resta di buono della Rai, con dr… -