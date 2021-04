Il debito pubblico ci rende “ricchi”: dal bilancio di Banca d’Italia quasi 6 miliardi di dividendi (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr – Può il debito pubblico trasformarsi da spesa a risorsa per le casse dello Stato? E’ quello che sta accadendo da quando la Bce ha lanciato le sue operazioni di acquisto, prima con il Quantitative Easing e poi con il piano “pandemico” Pepp. Inondando di liquidità il mercato – in specie quello dei titoli pubblici – consentendo sensibili risparmi alle finanze dei governi. Quando non addirittura una sorta di “guadagno”. Virgolette d’obbligo, dato che siamo nel campo della provocazione. E però l’ultimo bilancio di Banca d’Italia parla chiaro: l’ammontare dei dividendi devoluti allo Stato è al suo massimo storico. Come funzionano gli acquisti della Bce Premessa di metodo. La Bce non acquista direttamente i titoli di Stato, o almeno non nella loro totalità. Una quota tra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr – Può iltrasformarsi da spesa a risorsa per le casse dello Stato? E’ quello che sta accadendo da quando la Bce ha lanciato le sue operazioni di acquisto, prima con il Quantitative Easing e poi con il piano “pandemico” Pepp. Inondando di liquidità il mercato – in specie quello dei titoli pubblici – consentendo sensibili risparmi alle finanze dei governi. Quando non addirittura una sorta di “guadagno”. Virgolette d’obbligo, dato che siamo nel campo della provocazione. E però l’ultimodiparla chiaro: l’ammontare deidevoluti allo Stato è al suo massimo storico. Come funzionano gli acquisti della Bce Premessa di metodo. La Bce non acquista direttamente i titoli di Stato, o almeno non nella loro totalità. Una quota tra ...

Advertising

AlbertoBagnai : @sherpa810 Spero sia chiaro il punto. Finché diceva roba così: - ladyonorato : Ricordo quando nel 2011 ci dissero che eravamo “sull’orlo del baratro” col debito pubblico al 110% sul PIL... pur d… - borghi_claudio : @agente_zeta @claudiorecchia No scusa, guarda che è molto peggio. Qui ti ritrovi senza stipendio per una scelta, ed… - ngiocoli : @VisonaNicola @MarcoCantamessa @aspide_l Invece su questo dissento. Cioè, magari ad MM aggiungere la T non dispiace… - f_burla : Oltre il 20% del debito pubblico è, di fatto, come se non esistesse. Ne parlo su @IlPrimatoN ?? -