Il coronavirus blocca l'intera Serie A? Disastro-Nazionale, il focolaio si allarga: “Altri positivi, quanti in totale” (Di lunedì 5 aprile 2021) La Serie A trema dinanzi al coronavirus. La pausa per le Nazionali ha purtroppo comportato un'ondata di positivi diffusa su più club e che quindi mette a repentaglio il regolare svolgimento del campionato. Dopo le quattro positività all'interno dello staff di Roberto Mancini, nelle ultime ore il numero di giocatori contagiati è salito a sei: i primi erano stati Leonardo Bonucci Marco Verratti e Alessandro Florenzi, ma nelle ultime ore si sono aggiunti anche Vincenzo Grifo, Alessio Cragno e Salvatore Sirigu. Tra l'altro quest'ultimo è sceso in campo nel derby con la Juventus: già il Torino finora non è stato affatto fortunato col Covid e rischia di retrocedere, in più anche i bianconeri non possono dormire sonni tranquilli. L'ultimo caso confermato ufficialmente è invece quello di Cragno: “Monitorato con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) LaA trema dinanzi al. La pausa per le Nazionali ha purtroppo comportato un'ondata didiffusa su più club e che quindi mette a repentaglio il regolare svolgimento del campionato. Dopo le quattrotà all'interno dello staff di Roberto Mancini, nelle ultime ore il numero di giocatori contagiati è salito a sei: i primi erano stati Leonardo Bonucci Marco Verratti e Alessandro Florenzi, ma nelle ultime ore si sono aggiunti anche Vincenzo Grifo, Alessio Cragno e Salvatore Sirigu. Tra l'altro quest'ultimo è sceso in campo nel derby con la Juventus: già il Torino finora non è stato affatto fortunato col Covid e rischia di retrocedere, in più anche i bianconeri non possono dormire sonni tranquilli. L'ultimo caso confermato ufficialmente è invece quello di Cragno: “Monitorato con ...

