Iannicelli: “Monumento per Gattuso e riconferma se arriva in Champions” (Di lunedì 5 aprile 2021) Peppe Iannicelli interviene a “Campania Sport” su Canale 21 per esprimere la sua opinione sulla situazione Napoli. Iannicelli dice la sua sul Napoli: “Resto dell’idea … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 aprile 2021) Peppeinterviene a “Campania Sport” su Canale 21 per esprimere la sua opinione sulla situazione Napoli.dice la sua sul Napoli: “Resto dell’idea … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: Iannicelli: 'Monumento e rinnovo a Gattuso se dovesse andare in Champions' - tuttonapoli : Iannicelli: 'Monumento e rinnovo a Gattuso se dovesse andare in Champions' - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Iannicelli: 'Monumento e rinnovo a Gattuso se dovesse andare in Champions' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: C21 - Iannicelli: 'Monumento a Gattuso e rinnovo se dovesse andare in Champions' -