I risultati di Serie B, 32ª giornata: il Lecce vola verso la promozione, il Monza non svolta. La classifica (Di lunedì 5 aprile 2021) Non si ferma il campionato di Serie B, si è giocata la 32esima giornata. Il torneo è entrato ormai nella fase decisiva per gli obiettivi di promozione, playoff e salvezza. Nel primo match tutto facile per il Pordenone che ha dominato in lungo ed in largo contro l'Entella, 3-0 il risultato finale che non lascia dubbi sull'andamento dell'incontro. Lo scatto più importante è stato quello che Lecce che ha vinto sul campo del Pisa con il risultato di 0-1, il marcatore è stato Coda su calcio di rigore. Il Monza conferma il momento di difficoltà, solo un pareggio contro il Pescara. In zona salvezza tra punti dell'Ascoli contro il Vicenza e della Cremonese contro il Cosenza. Pareggio tra Cittadella e Reggina.

