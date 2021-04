I numeri in chiaro, Taliani: «Il miglioramento si vede, non si può fermare il Paese per troppo tempo: riapriamo in sicurezza» – Il video (Di lunedì 5 aprile 2021) «I dati di oggi sono un bel regalo, c’è senza dubbio una tendenza alla diminuzione. Se li confrontiamo coi dati del 16 marzo, il miglioramento si vede eccome. Passiamo dai 23.204 casi di Covid al giorno ai 18.625 di adesso. C’è un netto miglioramento, effetto anche delle restrizioni e del mini lockdown». A parlare a Open è la professoressa di Malattie infettive dell’università La Sapienza di Roma Gloria Taliani che, pur esprimendo soddisfazione per gli ultimi dati, teme per la tenuta sociale ed economica del nostro Paese. «Non possiamo tenere l’Italia in stand-by per così tanto tempo. Bisogna riaprire in sicurezza, con il distanziamento e con le dovute precauzioni ma soprattutto con controlli e sanzioni che spesso mancano», aggiunge. I dati di oggi, 5 aprile, ci ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 aprile 2021) «I dati di oggi sono un bel regalo, c’è senza dubbio una tendenza alla diminuzione. Se li confrontiamo coi dati del 16 marzo, ilsieccome. Passiamo dai 23.204 casi di Covid al giorno ai 18.625 di adesso. C’è un netto, effetto anche delle restrizioni e del mini lockdown». A parlare a Open è la professoressa di Malattie infettive dell’università La Sapienza di Roma Gloriache, pur esprimendo soddisfazione per gli ultimi dati, teme per la tenuta sociale ed economica del nostro. «Non possiamo tenere l’Italia in stand-by per così tanto. Bisogna riaprire in, con il distanziamento e con le dovute precauzioni ma soprattutto con controlli e sanzioni che spesso mancano», aggiunge. I dati di oggi, 5 aprile, ci ...

