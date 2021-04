I Bounce Back ci parlano del loro nuovo singolo “I’m Fading”

(Di lunedì 5 aprile 2021) “I’mè la raffigurazione di quel vortice in cui una volta nella vita finiamo tutti. Non si capisce più chi siamo, chi sta con noi e chi contro, dove sia la via d’uscita. L’unico riferimento è il punto più basso appena toccato” Da venerdì 2 aprile è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “I’m”, ildei. Quartodell’album d’esordio, I’mè un altro episodio del duello tra il personaggio principale dell’opera e la sua ombra. Confusione, inganno, isolamento, tentazione, sono i caratteri principali della vicenda, ben tangibili sia leggendo il testo, sia ascoltando melodia e mood del brano. Dalla sonorità rock alternative, I’mè uno spaccato di ...

