I 92 anni del marinaio più amato al mondo | Braccio di Ferro

Leggi su panorama

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ha 92, ma non li dimostra. Sarà forse merito di tutti quegli spinaci?diè sicuramente uno dei personaggi d’animazione più amati. Creato da Elzie Crisler Segar è apparso per la prima volta nella striscia a fumetti Thimble Theatre nel gennaio del 1929. Da allora è apparso in una delle più celebri serie di cortometraggi animati, intitolata Popeye the Sailor ed è stato il protagonisti di comic books, videogiochi e pubblicità di ogni tipo. I cartoni animati didierano diventati così popolari durante la Grande Depressione, da far salire le vendite di spinaci in America del 33%, fino a farli diventare il terzo alimento piùdai bambini dopo il gelato e tacchino. In pochi però sanno che la caratteristica più famosa didi ...