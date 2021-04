Hockey prato | EHL 2021 | trionfi olandesi Vincono Bloemendaal e Den Bosch

(Di lunedì 5 aprile 2021) Si esaltano i padroni di casa in quel di Amsterdam: è doppio trionfo per l’Olanda nella massima competizione per club per quanto riguarda l’su, l’EuroLeague. La manifestazione continentale, che l’anno scorso è stata annullata causa covid, ha visto in scena una tre giorni spettacolare in terra Orange dove le squadre di casa sono riuscite a spuntarla. Al maschile trionfo netto per il. La spettacolare cavalcata degli spagnoli dell’Atlètic Terrassa deve fermarsi nell’ultimo atto: 5-2 con Brinkman grande protagonista con una doppietta. Terza posizione che ieri era andata ai belgi del Léopold. Tra le donne si impongono le atlete del Denper 5-0 sulle iberiche del Club de Campo. Partita mai in discussione dominata in lungo e in largo dalle padrone di casa.

La Ferrini vince il recupero del campionato di serie A1 maschile di hockey su prato girone B con la Juvenilia Uras(2-1) e resta in vetta alla classifica. Vantaggio ospite di Alessio Grussu nella prima ...