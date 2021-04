Hockey pista, lo staff delle Nazionali azzurri si arricchisce di nuovi elementi (Di lunedì 5 aprile 2021) Una nota stampa della FISR ha annunciato l’innesto di nuovi elementi nello staff delle Nazionali italiane di Hockey su pista. Di seguito riportiamo il lungo comunicato inviato dalla Federazione con tutti i nuovi ingressi nei quadri tecnici delle selezioni azzurre. “Per vedere all’opera le Nazionali azzurre di Hockey su pista, dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia, occorrerà prima attendere la conclusione del campionato di Serie A1 maschile e di quello di Serie A femminile, prevista per la metà di giugno. Nel frattempo, dopo la nomina di Alessandro Bertolucci alla guida della nazionale senior maschile e la conferma di Massimo Giudice al comando di quella femminile, il settore ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Una nota stampa della FISR ha annunciato l’innesto dinelloitaliane disu. Di seguito riportiamo il lungo comunicato inviato dalla Federazione con tutti iingressi nei quadri tecniciselezioni azzurre. “Per vedere all’opera leazzurre disu, dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia, occorrerà prima attendere la conclusione del campionato di Serie A1 maschile e di quello di Serie A femminile, prevista per la metà di giugno. Nel frattempo, dopo la nomina di Alessandro Bertolucci alla guida della nazionale senior maschile e la conferma di Massimo Giudice al comando di quella femminile, il settore ...

Advertising

GreenVanilLaura : @S812Carlito @faberskj @ACMonza Sto guardando la #MotoGP poi giriamo su #Sinner. Seguo l'hockey su pista. E con mio… - Moccola62 : RT @RSIsport: ????? Diego Kostner è tornato in ottima forma, ma è comunque deluso: 'A livello personale sono soddisfatto, ma non abbiamo ragg… - RSIsport : ????? Diego Kostner è tornato in ottima forma, ma è comunque deluso: 'A livello personale sono soddisfatto, ma non ab… - laregione : L’ora dell’ultimo giro di pista è arrivato - sportvicentino : HOCKEY PISTA SERIE A1 - Pol Gallifa regala all' @hockeybreganze la prima vittoria al fotofinish contro lo Scandiano -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista L'ultimo ballo alla Valascia Il portiere dello Zugo, originario della Valle di Blenio, ha voluto dire addio alla pista che lo ha visto protagonista da avversario e sugli spalti: Grazie per i momenti sul ghiaccio e nella Curva ...

Engas Hockey Vercelli stellare: è finale di Coppa Italia, 7 - 0 a SGS Service Forte dei Marmi Nelle file toscane, fa il suo ingresso in pista Pardini. Da segnalare una pregevole azione ... Tabellino: Formazioni: Engas Hockey Vercelli : Errico in porta., Motaran (C), Ehimi, Maniero, Perroni, ...

Hockey pista, Serie A1: nei posticipi della ventiquattresima vincono Trissino e Follonica OA Sport Ambrì, è un addio amaro quello alla Valascia Alla presenza di un centinaio circa di tifosi, che si riuniscono all'esterno dalla pista per salutarla. L’Ambrì inizia meglio degli avversari e sfrutta la prima superiorità numerica con un gran ...

Italian Hockey League, derby decisivo di semifinale tra Unterland e Caldaro Gara 5 di semifinale nel derby della Bassa Atesina tra Unteland e Caldaro per decidere quale squadra sfiderà il Merano nella finale playoff della IHL Per la seconda volta in […] ...

Il portiere dello Zugo, originario della Valle di Blenio, ha voluto dire addio allache lo ha visto protagonista da avversario e sugli spalti: Grazie per i momenti sul ghiaccio e nella Curva ...Nelle file toscane, fa il suo ingresso inPardini. Da segnalare una pregevole azione ... Tabellino: Formazioni: EngasVercelli : Errico in porta., Motaran (C), Ehimi, Maniero, Perroni, ...Alla presenza di un centinaio circa di tifosi, che si riuniscono all'esterno dalla pista per salutarla. L’Ambrì inizia meglio degli avversari e sfrutta la prima superiorità numerica con un gran ...Gara 5 di semifinale nel derby della Bassa Atesina tra Unteland e Caldaro per decidere quale squadra sfiderà il Merano nella finale playoff della IHL Per la seconda volta in […] ...