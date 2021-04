Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano stende Vienna in gara-5 e ora vede la finale (Di lunedì 5 aprile 2021) L’HCB Alto Adige Alperia piega per 4-2 i Vienna Capitals in gara-5 delle semifinali Playoff della ICE Hockey League 2020-2021 e si porta ad un solo successo dalla finale. La squadra altoatesina ha dovuto soffrire le cosiddette sette camicie al PalaOnda, contro una rivale che sta rendendo ogni incontro davvero durissimo. Due volte in vantaggio gli austriaci vengono ripresi e superati dai Foxes che, quindi, mercoledì in Austria cercheranno il pass per la finale. HCB Alto Adige Alperia – Vienna Capitals 4-2 (3-2 nella serie): Il match inizia con gli ospiti che riescono a rendersi pericolosi, con 13 conclusioni verso la porta di Bolzano, ma sprecando due powerplay. La rete del vantaggio arriva al 18:55 con Loney su assist di Peter. Il ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) L’HCB Alto Adige Alperia piega per 4-2 iCapitals in-5 delle semifinali Playoff della ICE2020-e si porta ad un solo successo dalla. La squadra altoatesina ha dovuto soffrire le cosiddette sette camicie al PalaOnda, contro una rivale che sta rendendo ogni incontro davvero durissimo. Due volte in vantaggio gli austriaci vengono ripresi e superati dai Foxes che, quindi, mercoledì in Austria cercheranno il pass per la. HCB Alto Adige Alperia –Capitals 4-2 (3-2 nella serie): Il match inizia con gli ospiti che riescono a rendersi pericolosi, con 13 conclusioni verso la porta di, ma sprecando due powerplay. La rete del vantaggio arriva al 18:55 con Loney su assist di Peter. Il ...

Advertising

OA_Sport : #Hockey ghiaccio, ICE League 2021: #Bolzano stende Vienna in gara-5 e ora vede la finale - Frenz23684018 : RT @LeonardoGenoni: Grazie per i momenti sul ghiaccio e nella curva sud Grazie per le emozioni Grazie che mi hai portato all'hockey One… - BrunoCaputo7 : @OLandsknecht @albo_interista Nero è nero. Tra poco anche l’hockey sarà proibito: sul ghiaccio bianco 10 omini bian… - Wally44 : RT @LeonardoGenoni: Grazie per i momenti sul ghiaccio e nella curva sud Grazie per le emozioni Grazie che mi hai portato all'hockey One… - HCAP1937 : RT @LeonardoGenoni: Grazie per i momenti sul ghiaccio e nella curva sud Grazie per le emozioni Grazie che mi hai portato all'hockey One… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio L'ultimo ballo alla Valascia Il portiere dello Zugo, originario della Valle di Blenio, ha voluto dire addio alla pista che lo ha visto protagonista da avversario e sugli spalti: Grazie per i momenti sul ghiaccio e nella Curva ...

Wyatt Russell, dall'hockey al cinema: la bizzarra carriera del figlio di Kurt Russell ... tra i film in cui ha recitato c'è anche Il Padrino - Parte III), negli Stati Uniti c'è invece Wyatt Russell, ex giocatori di Hockey su ghiaccio diventato attore e protagonista, tra le altre cose, ...

Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano cade nuovamente a Vienna, serie sul 2-2 OA Sport Pasquetta amara per le ticinesi dell’hockey Quella di oggi era infatti l’ultima partita disputata alla Valascia, prima del trasferimento della squadra nella nuova pista del ghiaccio. Con il risultato odierno, il Friborgo scavalca il Losanna ...

Italian Hockey League, derby decisivo di semifinale tra Unterland e Caldaro Gara 5 di semifinale nel derby della Bassa Atesina tra Unteland e Caldaro per decidere quale squadra sfiderà il Merano nella finale playoff della IHL Per la seconda volta in […] ...

Il portiere dello Zugo, originario della Valle di Blenio, ha voluto dire addio alla pista che lo ha visto protagonista da avversario e sugli spalti: Grazie per i momenti sule nella Curva ...... tra i film in cui ha recitato c'è anche Il Padrino - Parte III), negli Stati Uniti c'è invece Wyatt Russell, ex giocatori disudiventato attore e protagonista, tra le altre cose, ...Quella di oggi era infatti l’ultima partita disputata alla Valascia, prima del trasferimento della squadra nella nuova pista del ghiaccio. Con il risultato odierno, il Friborgo scavalca il Losanna ...Gara 5 di semifinale nel derby della Bassa Atesina tra Unteland e Caldaro per decidere quale squadra sfiderà il Merano nella finale playoff della IHL Per la seconda volta in […] ...