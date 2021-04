Hiv | buoni risultati da impianto con islatravir

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 5 aprile 2021) Hiv:sotto forma di un piccolosottocutaneo sembra fornire una quantità di farmaco sufficiente per agire in monoterapia Una nuova formulazione sperimentale di, sotto forma di un piccolosottocutaneo, sembra fornire una quantità di farmaco sufficiente per agire in monoterapia per oltre un anno come profilassi pre-esposizione dell’infezione da Hiv, oppure… L'articolo Corriere Nazionale.