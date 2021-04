(Di lunedì 5 aprile 2021) 20per sé, altrettanti al padre del calciatore, 30 come bonus alla firma per- per un totale di 70di- , più la permanenza di Messi e il costo del cartellino ...

Advertising

DiMarzio : Agente e padre di #Haaland faranno visita al #Barcellona - sportli26181512 : #Haaland-#Barcellona e i 70 milioni di commissioni. #Raiola: 'Fake!': Il noto agente italo-olandese ha pubblicato s… - generacomplotti : RT @junews24com: Raiola esce allo scoperto: «Le fake news viaggiano velocemente» - - junews24com : Raiola esce allo scoperto: «Le fake news viaggiano velocemente» - - Francescovic17 : RT @mirkonicolino: (#Marca) Se il #Barcellona vorrà realmente acquistare #Haaland dovrà aggiungere al costo del cartellino (150 milioni la… -

Ultime Notizie dalla rete : Haaland Barcellona

20 milioni per sé, altrettanti al padre del calciatore, 30 come bonus alla firma per- per un totale di 70 milioni di commissioni - , più la permanenza di Messi e il costo del ...al...... Sport La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, lunedì 5 aprile 2021, di 'Sport': ESTALLA LA LIGA Raiola y el padre depidieron 40 ...la richiesta di Mino Raiola al Barcellona per portare Haaland, giovane fuoriclasse norvegese, alla corte di Koeman. Una notizia respinta categoricamente dallo stesso procuratore italo-olandese ...Secondo El Mundo Deportivo, il Barcellona non sarebbe in grado di soddisfare le richieste economiche del clan Haaland al momento. Con Mino Raiola e Alf-Inge Haaland che chiedono ingenti somme ...