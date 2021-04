Guenda Goria | la confessione dolorosa sulla malattia | “La mia salute è peggiorata

(Di lunedì 5 aprile 2021)torna a parlare della sua: l’endometriosi Insieme alla madre Maria Teresa Ruta,è stata un delle protagoniste femminili della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Qualche settimana fa la ragazza ha svelato di essere affetta da endometriosi. Si tratta di unache colpisce il genere femminile, ma di cui si parla poco e niente. L’ex gieffina si è fatta portavoce di questa importante battaglia, e attraverso grazie ad una recente intervista per Il Foglio, la giovane ha confessato in che modo ha scoperto di soffrire di questa patologia. “La mianotevolmente quest’inverno, forse per lo stress, e solo dopo una visita approfondita ho capito che tutti i sintomi che riscontravo erano causati da ...

HeyThreshold4 : guenda goria si è rivelata più pagliaccia della madre lei che faceva tutta la moralista impegnata al #gfvip ma poi… - PasqualeMarro : #GuendaGoria si confessa sulla sua malattia

Dopo l'esperienza del GF Vip, Guenda Goria ha scoperto di soffrire di endometriosi e ha iniziato una battaglia contro una malattia di cui aveva sottovalutato i sintomi: 'È una patologia di cui soffrono moltissime donne - ha ...
Guenda Goria, retroscena sull'endometriosi: "Tutti i sintomi che riscontravo erano causati da questa patologia"