Guarin arrestato per violenza domestica: “Chiedo rispetto per i miei cari” (Di lunedì 5 aprile 2021) A tre giorni dall’arresto, torna a parlare Fredy Guarin. Il centrocampista colombiano, ex calciatore interista e attualmente in forza al Millonarios Fútbol Club di Bogotà, era stato arrestato a Medellin. Guarin si era reso protagonista di una brutta storia, ripresa un in video diventato virale in rete. Nelle immagini si vedeva il calciatore visibilmente alterato L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 5 aprile 2021) A tre giorni dall’arresto, torna a parlare Fredy. Il centrocampista colombiano, ex calciatore interista e attualmente in forza al Millonarios Fútbol Club di Bogotà, era statoa Medellin.si era reso protagonista di una brutta storia, ripresa un in video diventato virale in rete. Nelle immagini si vedeva il calciatore visibilmente alterato L'articolo NewNotizie.it.

tancredipalmeri : Notizia avvilente su Fredy Guarin: è stato arrestato in Colombia durante un litigio familiare nel quale avrebbe agg… - Paolo_ADP10 : RT @FabioCasalucci: #Guarin arrestato per violenza domestica: una brutta disavventura. #McKennie #Arthur e #Dybala fanno una cena: untori,… - _Epelan : RT @tancredipalmeri: Notizia avvilente su Fredy Guarin: è stato arrestato in Colombia durante un litigio familiare nel quale avrebbe aggred… - peppe844 : L’ex calciatore dell’Inter Guarin aggredisce i genitori e viene arrestato: il momento in cui viene allontanato dal… - MarcopoloDadjal : RT @tancredipalmeri: Notizia avvilente su Fredy Guarin: è stato arrestato in Colombia durante un litigio familiare nel quale avrebbe aggred… -