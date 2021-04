Guarin arrestato per violenza domestica: 'Chiedo rispetto per i miei cari' (Di lunedì 5 aprile 2021) Le varie versioni che leggo sui social non sono vere. Chiedo rispetto per i miei familiari e soprattutto per i miei figli , loro non devono subire le conseguenze della mia esposizione pubblica e ... Leggi su newnotizie (Di lunedì 5 aprile 2021) Le varie versioni che leggo sui social non sono vere.per ifamiliari e soprattutto per ifigli , loro non devono subire le conseguenze della mia esposizione pubblica e ...

