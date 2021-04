Guardiola: “Rispetto per il Dortmund, ha speso molto per avere i migliori giovani” (Di lunedì 5 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Pep Guardiola ha commentato gli avversari di domani in Champions del Borussia Dortmund. Ecco le parole dell’allenatore del Manchester City: “Non riesco a trovare un solo giocatore del Borussia Dortmund senza qualità. Hanno speso molti soldi per i giovani giocatori e hanno pagato molti soldi agli agenti per ottenere questi stessi giocatori. Ho un Rispetto incredibile per ciò che ha fatto il Dortmund. Sono stato in Germania per tre anni ed è sempre stato un grande avversario. Conosco le qualità, non solo di Haaland, ma anche di Sancho, Marco Reus, Dahoud e Hummels. Ho visto la loro partita contro l’Eintracht e sono rimasto davvero colpito dalla qualità. Se vanno in attacco, ti uccidono. Per questo cercheremo di essere ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Pepha commentato gli avversari di domani in Champions del Borussia. Ecco le parole dell’allenatore del Manchester City: “Non riesco a trovare un solo giocatore del Borussiasenza qualità. Hannomolti soldi per igiocatori e hanno pagato molti soldi agli agenti per ottenere questi stessi giocatori. Ho unincredibile per ciò che ha fatto il. Sono stato in Germania per tre anni ed è sempre stato un grande avversario. Conosco le qualità, non solo di Haaland, ma anche di Sancho, Marco Reus, Dahoud e Hummels. Ho visto la loro partita contro l’Eintracht e sono rimasto davvero colpito dalla qualità. Se vanno in attacco, ti uccidono. Per questo cercheremo di essere ...

Advertising

napolista : Guardiola: 'Il Borussia Dortmund ha qualità: ha speso tanti soldi per i procuratori' L'allenatore del Manchester Ci… - Ferrarista1986 : @CarloMartootchy @SandroSca @SalpadrinoT Che poi una premier vinta contro Guardiola, Mourinho etc...vale molto di p… - GiacomiAlessio : @Pirots98 @gides1960 @EdoardoMecca1 Klopp e Guardiola hanno un curriculum giusto un pelo differente rispetto a quello di Sarri. - despecialuan : @andy4ita @_grazy87 Ma infatti tralasciando l'aspetto mercato, che è appunto questo il concetto. Guardiola e basta… - miki_cr01 : @liviozeta67 Rispetto per Brescia, che Guardiola...bresciano nel cuore, a Manchester dà lezioni di calcio. Piano a nominare Brescia, we! -