Guardiola | “Il Borussia Dortmund ha qualità | ha speso tanti soldi per i procuratori”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Non riesco a trovare un loro giocatore che non abbia qualità: hanno speso tanti soldi per i giovani e hanno pagato molto gli agenti per ottenerli. Ho un rispetto incredibile per loro. Sono stato in Germania tre anni e si sono sempre dimostrati grandi avversari. Ho visto la sfida con l'Eintracht e ne sono rimasto davvero colpito: in attacco sono letali e per questo proveremo ad essere aggressivi.

