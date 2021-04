“Guardami”: il nuovo brano dei Camelia feat Donatella Milani (Di lunedì 5 aprile 2021) “Abbiamo scritto ‘Guardami’ con la mitica Donatella Milani con l’ intento di partecipare a Sanremo 2021. La canzone ha delle radici indie, ma non è la solita storia d’amore: è un inno all’amore, perso oppure ritrovato” Dal 26 marzo è disponibile in rotazione radiofonica “Guardami” (BIT Records), il nuovo brano dei Camelia che vede il featuring di Donatella Milani. Il singolo è già disponibile su tutte le piattaforme di streaming. É il prodotto musicale dato da una serie di riflessioni ad alta voce sulle metamorfosi a cui tutto e tutti siamo assoggettati: dalle foglie che lentamente ingialliscono all’emotività e sensorialità che, di tanto in tanto, riverberano e riaffiorano nella mente e lo fanno attraverso flashback ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 aprile 2021) “Abbiamo scritto ‘’ con la miticacon l’ intento di partecipare a Sanremo 2021. La canzone ha delle radici indie, ma non è la solita storia d’amore: è un inno all’amore, perso oppure ritrovato” Dal 26 marzo è disponibile in rotazione radiofonica “” (BIT Records), ildeiche vede iluring di. Il singolo è già disponibile su tutte le piattaforme di streaming. É il prodotto musicale dato da una serie di riflessioni ad alta voce sulle metamorfosi a cui tutto e tutti siamo assoggettati: dalle foglie che lentamente ingialliscono all’emotività e sensorialità che, di tanto in tanto, riverberano e riaffiorano nella mente e lo fanno attraverso flashback ...

