(Di lunedì 5 aprile 2021) L’esercito degli Stati Uniti ha chiuso l’un tempo7” pressoBay. Si trattava di una struttura di detenzione per sospetti terroristi. Tra questi ultimi, sembra ci fossero anche dei sospetti coinvolti nell’attentato dell’11 settembre.Bay ha chiuso il “7”? Le forze armate statunitensi hanno chiuso il cosiddetto “7” nella

Advertising

Billa42_ : Guantanamo Bay: USA chiudono il segreto “Camp 7” - AlyssaMary03 : CIA, Deep State, Arrests, Military Tribunals & Guantanamo Bay (GITMO) - - lovelycheerai : @microcosmknj rikers ... guantanamo bay ... - artofdumplimg : @BusyAhchan @newley In Guantanamo bay? - DavaunCain : RT @YesYoureRacist: *stares in Guantanamo Bay* -

Ultime Notizie dalla rete : Guantanamo Bay

La Repubblica

... parte proprio dall'arresto di Slahi, avvenuto nel 2002, in Mauritania, perché sospettato di aver reclutato gli attentatori dell'11 settembre, con trasferimento a Guantánamo. Con quali prove? ...MASCHERINE A- TORTURA ALLORA, "INDISPENSABILE" OGGI SHARE ON: Maria Heibel - 31 Marzo 2021 Un gruppo di uomini in tuta arancione sono inginocchiati. Le loro mani sono incatenate e le loro bocche ...La struttura detentiva di Guantanamo Bay ha chiuso l'un tempo segreto "Camp 7", dove erano rinchiusi i principali sospetti di terrorismo.Il mauritano Slahi, infatti, è considerato l'uomo più torturato della prigione di Guantánamo, con l'aggravante di essere stato sottoposto a queste abominevoli violazioni dei diritti umani senza essere ...