Gossip Girl: le prime foto dal set del reboot ufficiale (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono diversi mesi che si vocifera di un reboot dell'iconica serie Gossip Girl; dopo molte indiscrezioni trapelate sul web, arriva la conferma ufficiale da parte di Vogue che, tramite Instagram, pubblica delle foto direttamente dal set. Ecco tutto quello che sappiamo sulla versione 2.0 di una delle teen series più amate degli anni 2000. Gossip Girl è una delle serie tv che, al pari di Dawson's Creek o The O.C., hanno

