Gosens rivela | “L’anno scorso era fatta con lo Schalke 04 | ma l’Atalanta si oppose Chiesi la maglia a CR7 | si rifiutò senza guardarmi”

(Di lunedì 5 aprile 2021) Robin, esterno sinistro del, ha scritto la sua autobiografia in uscita giovedì col titolo “Vale la pena sognare”. Di quello che è stato anticipato ci sono due passaggi interessanti che riguardano il mercato e lo scambio mancato di maglie con Cristiano Ronaldo: “Sapevo esattamente quello che volevo – racconta il tedesco riferendosi alla fine della stagione 2019-2020 -. Andare allonon solo avrebbe realizzato il mio sogno della Bundesliga, avrei anche giocato nel mio club del cuore e, soprattutto, sarei tornato a vivere in Germania. Un messaggio arrivato da Gelsenkirchen proprio nel giorno dei festeggiamenti per la qualificazione in Champions della Dea: “Ciao Robin, saresti interessato all’argomento S04? David Wagner contatterebbe il tuo agente lunedì. Buone celebrazioni stasera! Glückauf, Michael Reschke. Ero ...

Advertising

MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??? #Gosens rivela: “L’#Atalanta mi ha negato un sogno” Il retroscena di mercato raccontato dal forte laterale della Dea ??… - gigisavinelli : RT @BombeDiVlad: ??? #Gosens rivela: “L’#Atalanta mi ha negato un sogno” Il retroscena di mercato raccontato dal forte laterale della Dea ??… - BombeDiVlad : ??? #Gosens rivela: “L’#Atalanta mi ha negato un sogno” Il retroscena di mercato raccontato dal forte laterale dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Gosens rivela

come Cr7 lo ha snobbato Sicuramente la più clamorosa riguarda Ronaldo .un aneddoto inedito, dicendo: 'Hai presente quando speri che nessun ti abbia notato e vorresti ...Trasferirmi allo Schalke non solo avrebbe realizzato il mio sogno della Bundesliga, ma anche di giocare nel mio club del cuore e, soprattutto, poter tornare a vivere in Germania '. Il ...Non mi ha nemmeno guardato, ha detto solo: ‘No!”, il racconto di Gosens su un episodio davvero molto particolare, che al tempo l’ha lasciato di sicuro senza parole LEGGI ANCHE >>> Ronaldo ha già decis ...(Tutto Juve) Trasferirmi allo Schalke non solo avrebbe realizzato il mio sogno della Bundesliga, ma anche di giocare nel mio club del cuore Gosens rivela come Cr7 lo ha snobbato. (Virgilio Sport) ...