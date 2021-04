Gosens: “Ho chiesto la maglia a CR7 dopo la gara con la Juve, non mi ha nemmeno guardato” (Di lunedì 5 aprile 2021) Robin Gosens, laterale dell’Atalanta, ha scritto un’autobiografia in uscita il prossimo 8 aprile, tra le anticipazioni eccone una su Cristiano Ronaldo: “dopo la partita contro la Juventus, ho cercato di realizzare il mio sogno di avere la maglia di Ronaldo. Al triplice fischio finale sono andato subito da lui, non sono nemmeno andato dal pubblico per festeggiare… Ma Ronaldo non ha accettato. Gli ho chiesto: ‘Cristiano, posso avere la tua maglietta?’. Lui non mi ha nemmeno guardato e ha detto solo: ‘No!'”. “Ero completamente arrossito e mi vergognavo. Sono andato via e mi sono sentito piccolo. Hai presente quel momento in cui accade qualcosa di imbarazzante e ti guardi intorno per vedere se qualcuno l’ha notato? È quello che ho provato e ho cercato di ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Robin, laterale dell’Atalanta, ha scritto un’autobiografia in uscita il prossimo 8 aprile, tra le anticipazioni eccone una su Cristiano Ronaldo: “la partita contro lantus, ho cercato di realizzare il mio sogno di avere ladi Ronaldo. Al triplice fischio finale sono andato subito da lui, non sonoandato dal pubblico per festeggiare… Ma Ronaldo non ha accettato. Gli ho: ‘Cristiano, posso avere la tua maglietta?’. Lui non mi hae ha detto solo: ‘No!'”. “Ero completamente arrossito e mi vergognavo. Sono andato via e mi sono sentito piccolo. Hai presente quel momento in cui accade qualcosa di imbarazzante e ti guardi intorno per vedere se qualcuno l’ha notato? È quello che ho provato e ho cercato di ...

