Gosens | “Dopo Juve-Atalanta Ronaldo ha rifiutato di darmi la maglia | mi sono vergognato”

Il terzino dell'Atalanta e della nazionale tedesca Robin Gosens ha rivelato nella sua autobiografia un retroscena della sfida contro la Juventus: "Dopo la partita contro la Juve ho cercato di realizzare il mio sogno da bambino ovvero avere la maglia di Cristiano Ronaldo. Così, Dopo il fischio finale mi sono avvicinato senza andare nemmeno dal nostro pubblico per festeggiare. 'Cristiano, posso avere la tua maglietta?' è stata la mia domanda ma lui mi ha risposto con un secco 'No' e non mi ha nemmeno guardato. Ero completamente arrossito e mi sono vergognato. sono scappato via, mi sentivo piccolo piccolo".

