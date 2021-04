Golf | Patty Tavatanakit completa il miarcolo e vince l’ANA Inspiration 2021 Vana la rimonta di Lydia Ko

(Di lunedì 5 aprile 2021) Si è conclusoa Rancho Mirage, in California. Il primo Major della stagione delfemminile finisce, non senza sorpresa, ma con pieno merito visto il torneo disputato, alla thailandese, cheun fine settimana di grande costanza con un giro in 68 che le permette di chiudere a -16 e di conservare l’enorme vantaggio di 5 colpi che si era creata ieri. La trionfatrice, 21 anni, cresciuta in questo sport nelle strutture di UCLA, diventa così la seconda thailandese dopo Ariya Jutanugarn a portare a casa uno dei cinque tornei maggiori del circuito. Non riesce, alla neozelandeseKo, unache sarebbe stata d’altri tempi. Sue le più maestose 18 buche dell’intera competizione, grazie ...

Il primo Major della stagione del golf femminile finisce, non senza sorpresa, ma con pieno merito visto il torneo disputato, alla thailandese Patty Tavatanakit, che completa un fine settimana di grande costanza con un parziale di 67 (-5). In California Patty Tavatanakit con un parziale di 67 (-5) ... quando a imporsi fu Juli Inkster, leggenda del golf statunitense.