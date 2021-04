Giudice Sportivo, multa di 2mila euro a Bernardeschi per simulazione (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Giudice Sportivo ha punito Federico Bernardeschi per l’episodio finale del derby della Mole in cui ha ricevuto anche l’ammonizione Il Giudice Sportivo ha comminato una multa a Bernardeschi dopo il derby Torino Juve di sabato scorso. Il Giudice Sportivo, infatti, ha deciso un’ammenda di 2 mila euro nei confronti di Bernardeschi per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria sul finire del derby di sabato scorso. L’arbitro Fabbri lo aveva anche ammonito. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Ilha punito Federicoper l’episodio finale del derby della Mole in cui ha ricevuto anche l’ammonizione Ilha comminato unadopo il derby Torino Juve di sabato scorso. Il, infatti, ha deciso un’ammenda di 2 milanei confronti diper aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria sul finire del derby di sabato scorso. L’arbitro Fabbri lo aveva anche ammonito. Leggi su Calcionews24.com

