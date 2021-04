Giudice Sportivo, i giocatori squalificati per la 30ª giornata: l’elenco (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Giudice Sportivo ha emesso il comunicato relativo ai giocatori squalificati per la 30ª giornata di Serie A Il Giudice Sportivo ha emesso il comunicato relativo ai giocatori squalificati per la 30ª giornata di Serie A. Ecco l’elenco. BASTONI Alessandro (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CRISTANTE Bryan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). PEREIRA Pedro (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Ilha emesso il comunicato relativo aiper la 30ªdi Serie A Ilha emesso il comunicato relativo aiper la 30ªdi Serie A. Ecco. BASTONI Alessandro (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CRISTANTE Bryan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). PEREIRA Pedro (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato ...

