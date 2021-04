Giudice sportivo, Bastoni e Brozovic fermati per un turno: saltano il Sassuolo (Di lunedì 5 aprile 2021) Le decisioni del Giudice sportivo dopo la ventinovesima giornata della Serie A Sono 4 i giocatori fermati per un turno dal giudicice sportivo dopo la ventinovesima giornata della Serie A. Tra i giocatori fermati ci sono anche Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni entrambi ammoniti nella vittoriosa trasferta di Bologna. I due salteranno il recupero contro il Sassuolo in programma per mercoledì 7 alle 18:45. Oltre ai due nerazzurri sono stati fermati anche Cristante (Roma) e Lopes (Crotone). Altri squalificati saranno comunicati in seguito in quanto questi sono stati comunicati visti i recuperi tra Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli gettyimages-1277299380-e1602065564918L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Le decisioni deldopo la ventinovesima giornata della Serie A Sono 4 i giocatoriper undal giudicicedopo la ventinovesima giornata della Serie A. Tra i giocatorici sono anche Marceloe Alessandroentrambi ammoniti nella vittoriosa trasferta di Bologna. I due salteranno il recupero contro ilin programma per mercoledì 7 alle 18:45. Oltre ai due nerazzurri sono statianche Cristante (Roma) e Lopes (Crotone). Altri squalificati saranno comunicati in seguito in quanto questi sono stati comunicati visti i recuperi tra Inter-e Juventus-Napoli gettyimages-1277299380-e1602065564918L'articolo proviene da ...

