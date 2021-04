Giro dei Paesi Baschi, Fabio Aru parte male nella cronometro: 85° ad oltre 1’30” da Roglic (Di lunedì 5 aprile 2021) A poco meno di un mese dal termine della Parigi-Nizza, è tornato in sella Fabio Aru: il sardo, che da questa stagione corre per il Team Qhubeka ASSOS, si è piazzato 85° nella frazione d’apertura del Giro dei Paesi Baschi, la cronometro individuale di 13.89 km interamente disputata a Bilbao. L’azzurro ha completato il tracciato odierno in 18’51”, con la media di 44.212 km/h, giungendo a 1’34” dal vincitore di giornata, lo sloveno Primoz Roglic, atleta del Team Jumbo-Visma, primo con il tempo di 17’17”, con una media oraria di 48.220 km/h. Alle spalle dello sloveno è arrivato lo statunitense Brandon McNulty, della UAE-Team Emirates, staccato di appena 2?, mentre a completare il podio di giornata è stato il danese Jonas Vingegaard, anch’egli del Team Jumbo-Visma, con un ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) A poco meno di un mese dal termine della Parigi-Nizza, è tornato in sellaAru: il sardo, che da questa stagione corre per il Team Qhubeka ASSOS, si è piazzato 85°frazione d’apertura deldei, laindividuale di 13.89 km interamente disputata a Bilbao. L’azzurro ha completato il tracciato odierno in 18’51”, con la media di 44.212 km/h, giungendo a 1’34” dal vincitore di giornata, lo sloveno Primoz, atleta del Team Jumbo-Visma, primo con il tempo di 17’17”, con una media oraria di 48.220 km/h. Alle spalle dello sloveno è arrivato lo statunitense Brandon McNulty, della UAE-Team Emirates, staccato di appena 2?, mentre a completare il podio di giornata è stato il danese Jonas Vingegaard, anch’egli del Team Jumbo-Visma, con un ...

