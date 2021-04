Giro dei Paesi Baschi: a Roglic la prima tappa, Pogacar solo quinto (Di lunedì 5 aprile 2021) E' di Primoz Roglic il primo squillo al Giro dei Paesi Baschi, scattato con una cronometro di 13,9 chilometri a Bilbao, dove tra l'altro è in programma la Grande Partenza del Tour de France 2023. Il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 aprile 2021) E' di Primozil primo squillo aldei, scattato con una cronometro di 13,9 chilometri a Bilbao, dove tra l'altro è in programma la Grande Partenza del Tour de France 2023. Il ...

Advertising

007Vincentxxx : RT @NFratoianni: Prendere in giro i cittadini non è bello. Non è bello fare altissimi proclami sul futuro migliore da costruire con i fondi… - MuredduGiovanni : RT @ECC09159331: È così difficile capire che ci prendono in giro quotidianamente! Schiacciano la nostra dignità, per non parlare dei diritt… - Gruppo16S : RT @NFratoianni: Prendere in giro i cittadini non è bello. Non è bello fare altissimi proclami sul futuro migliore da costruire con i fondi… - TicinoGazzetta : Giro dei Paesi Baschi 2021, si parte nel segno di Primoz Roglic - Likedive : RT @NFratoianni: Prendere in giro i cittadini non è bello. Non è bello fare altissimi proclami sul futuro migliore da costruire con i fondi… -