Giornata straordinaria di vaccinazioni al Palajacazzi | la dichiarazione del sindaco di Aversa Alfonso Golia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Oggi mi sento solo di ringraziare quanti hanno reso possibile questadiin un giorno di festa. Medici di medicina generale, Asl, Polizia municipale e tantissimi volontari per assicurare che tutto si svolgesse in sicurezza e nel rispetto della normativa anticontagio. Spero vivamente che aumenti la disponibilità delle dosi e che si possa accelerare sempre più la campagna da cui dipende il ritorno alla normalità. Come comune continueremo a dare il nostro supporto ogni volta che saremo chiamati in causa”. Così ildiin occasione delledial ...